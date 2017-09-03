[03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الدبلوماسي والإعلامي والشاعر حسين محسن الجبري، بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع والتفاني في خدمة الوطن.
وأشار الدكتور لبوزة في البرقية التي بعث بها إلى كمال حسين الجبري وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الأسبق وإخوانه وكافة آل الجبري، إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الإعلامية والأدبية والدبلوماسية المتميزة .. لافتا إلى أن الفقيد كان من أوائل المذيعين في إذاعة صوت الثورة والجمهورية ثم مديراً للإذاعة عام 1968م، حتى انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي.
وعبر نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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