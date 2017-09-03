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آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:42:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من رياض شهداء الدفاع عن اليمن وحريته واستقلاله وصد العدوان السعودي الأمريكي ومؤامرة الهيمنة على اليمن ومصادرة حقه في العيش الكريم واستقلال القرار والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور عدد من رياض الشهداء بصنعاء
[03/سبتمبر/2017] صنعاء – سبأ:


زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من رياض شهداء الدفاع عن اليمن وحريته واستقلاله وصد العدوان السعودي الأمريكي ومؤامرة الهيمنة على اليمن ومصادرة حقه في العيش الكريم واستقلال القرار والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة.

وقرأ رئيس المجلس السياسي الأعلى الفاتحة على أرواح الشهداء، وتبادل مع أهاليهم وذويهم التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وأشار الأخ صالح الصماد إلى القيمة الكبيرة والعظيمة التي يمثلها الشهداء الذين أصبحوا بتضحياتهم رمزا لعدالة القضية اليمنية وعنوانا من عناوين مقاومة قوى الشر والعدوان والهيمنة والاستكبار العالمي، والدفاع عن الشعب اليمني المستضعف الذي يشن عليه وعلى أرضه ومقدراته عدوان باغي وظالم دون وجه حق.

وأوضح أن هذه الأرواح الطاهرة انطلقت لأجل صد هذا العدوان وردعه مسجلة بدمائها عناوين لا تقبل المزايدة ولا النقص في الدفاع عن الحق والعدالة والحرية، ومصدر إشعاع دائم يخرج من المجتمع أجمل ما فيه من روح قوية يخافها ويخشاها أعداء العدالة والإنسانية.

وجدد الرئيس الصماد العهد أن تضحيات الشهداء لن تذهب هدرا وأن ما زرعوه ورووه بدمائهم الطاهرة لن يهمل أو يتراجع عنه وأن الجميع سيعمل على استكمال المسيرة حتى النصر الذي يحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من استقلال وسلام ووحدة غير منقوصة.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في الكلمة التي سجلها في دفتر زيارات رياض الشهداء على أن الشهداء يمثلون عطاء الله للأمة وأنهم الجسر الذي نعبر من خلاله إلى النصر.

سبأ
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