Un Véhicule militaire saoudien bombardé, ses membres d'équipage ont été tués à Jizan [03/سبتمبر/2017]



JIZAN, 03 sept. (Saba) - L'armée et les forces populaires ont bombardé dimanche un véhicule militaire saoudien et ont tué ses membres d'équipage dans la région d'Al-Shoirah, dans la province de Jizan, a déclaré à SABA un officier militaire.



En outre, l'artillerie des forces nationales a bombardé des rassemblements de soldats saoudiens dans des sites militaires d'Aojabah, al-Tamamah, al-Tour et al-Matar, causant de grandes pertes aux ennemis, a ajouté le fonctionnaire.



AS/AS



SABA