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الداخلية التونسية تعلن تمكن أجهزتها الأمنية من تفكيك خلية إرهابية غرب البلاد
[03/سبتمبر/2017] تونس – سبأ :



أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد عن تمكن أجهزتها الأمنية من تفكيك خلية إرهابية وصفتها بالخطيرة تنشط في محافظة الكاف غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في إطار التوقي من المخاطر الإرهابية التي تهدد البلاد، ومتابعة الأنشطة المشبوهة للعناصر التكفيرية، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من إيقاف عنصرين تكفيريين".

وأوضح البيان ان عملية الإعتقال جاءت "بعد رصد اتصالات مشبوهة لهما، حيث أثبتت الأبحاث تبنيهما الفكر التكفيري".

وبحسب بيان وزارة الداخلية التونسية، فإن المعتقلين "أقرا بتكليفهما من قبل القيادات الارهابية التابعة لتنظيم (داعش) برصد ومتابعة العناصر الامنية والعسكرية القريبة من جهة سكناهما قصد العمل على استهدافها والاستيلاء على الاسلحة والذخيرة التي بحوزتها" .

واشارت الى انه "استقر الرأي لديهما على استهداف ثكنة عسكرية ومركز أمني بجهة الكاف، وقد شرعا فعلياً في الإعداد للقيام بالعملية الإرهابية المذكورة".

سبأ
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