[03/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ:
إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعا لآليات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي غرب معسكر خالد بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بعدد من صواريخ الكاتيوشا، تجمع آليات وجرافة لمرتزقة العدوان غرب معسكر خالد .
وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان في جبل المرزم بوادي الغيل في مديرية الوزاعية، تم خلالها تدمير آليتين للمرتزقة وإغتنام عتاد .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال السلسلة الجبلية في مديرية ذوباب.
سبأ