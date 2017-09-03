رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور العلامة حمود المؤيد زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم العلامة حمود بن عباس المؤيد واطمأن على صحته، مهنئا إياه بمناسبة عيد الأضحى. كوريا الشمالية تعلن عن تطوير قنبلة هيدروجينية كشفت كوريا الشمالية قيامها بتطوير قنبلة هيدروجينية متقدمة ذات "قوة تدميرية كبيرة" وذلك في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفياً الأزمة النووية "المتصاعدة". وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد. المكسيك تعبر بنما بهدف لوزانو وتتأهل رسميا لمونديال روسيا تأهل المنتخب المكسيكي رسميا إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على ضيفه البنمي 1 / صفر ضمن الجولة السابعة من تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.