[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم العلامة حمود بن عباس المؤيد واطمأن على صحته، مهنئا إياه بمناسبة عيد الأضحى.
وتبادل رئيس المجلس السياسي الأعلى مع العلامة حمود المؤيد الأحاديث، وطلب منه ومن كل العلماء المخلصين والمجتهدين النصح والدعاء لما يمثلونه ويحملونه من إيمان وعلم وقدوة ومعرفة وحكمة يهتدي بها الجميع.
وتمنى للعلامة المؤيد طول العمر والصحة والسلامة والعافية وأن يحفظه الله لليمن لما يمثله العلامة المؤيد من مصدر وعي وعلم ومعرفة وإجتهاد .
فيما عبر العلامة حمود بن عباس المؤيد عن شكره وإمتنانه لزيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى .. داعيا الله تعالى له ولرفاقه في المجلس والقيادة السياسية التوفيق والسداد والثبات في وجه المعتدين.
سبأ