[03/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
أنقذت قوات خفر السواحل بمحافظة الحديدة إمرأة من الغرق في ساحل الكثيب وشاب في منطقة الدوار.
وأوضح الرائد عبد الله الشريهد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إنقاذ امرأة 26عاما وشاب 25 عاما من الغرق بساحل الكثيب ومنطقة الدوار.
وأشار إلى أن الأفراد المكلفين بتأمين السواحل خاصة خلال إجازة العيد، عثروا كذلك على طفلين وفتاة مفقودين على ساحل الكثيب وتم إعادتهم إلى أهليهم.
وحث الشريهد مرتادي السواحل بأخذ الحيطة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لها والالتزام بالتعليمات المدونة في اللوحات الإرشادية.
سبأ