محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد المرابطين في عدد من مواقع ونقاط الحزام الأمني بأمانة العاصمة (مصحح) صنعاء - سبأ:

تفقد العلامة شمس الدين شرف الدين ونائب وزير الخدمة المدنية عبد الله المؤيد ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي اليوم أحوال المرابطين في عدد من المواقع ونقاط الحزام الأمني لأمانة العاصمة.



واطلعوا على جاهزية المرابطين وسير تنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمخططات العدوان.



ونقل الزوار للمرابطين في ميادين العزة والكرامة تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادلوا معهم التهاني العيدية.



وأشاد العلامة شمس الدين ونائب وزير الخدمة ووكيل وزارة الأوقاف ومدير دائرة التوجيه المعنوي، بثبات وصمود المرابطين في النقاط والمواقع وبما يتمتعون به من روح معنوية وجاهزية عالية واستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم دفاعا الوطن وصد العدوان ومرتزقته في مختلف الظروف.



وأشاروا إلى أن تحالف العدوان على اليمن تعرض على مدى قرابة عامين ونصف لانكسارات وانهيارات في صفوفه بفضل صمود ويقظة الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومن خلفهم الشعب اليمني الذي اثبت للعالم بأن إرادة اليمنيين أقوى من أن تكسرها أية حسابات أو رهانات مهما كانت معايير وموازين القوى.



وأشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي بصمود وتضحيات منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والذي يمثل مفخرة لكل اليمنيين .. مؤكدا أن هذا الصمود الأسطوري سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته.



فيما عبر المرابطين في النقاط والحزام أمني عن شكرهم لهذه الزيارة .. مؤكدين جاهزيتهم على مواصلة أداء مهامهم الوطنية في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



رافقهم خلال الزيارة مدير السجن الحربي العميد محمد الشهاري وعدد من القادة العسكريين والعلماء.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ