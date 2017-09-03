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آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:15:47م
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قائد اللواء الثالث مدرع حماية وعدد من القادة يزورون المقاتلين بجبهة نهم
[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد قائد اللواء الثالث مدرع حماية العميد الركن فؤاد العماد ومعه عدد من القيادات العسكرية اليوم أحوال المرابطين في عدد من المواقع بجبهة نهم .

وتبادل القادة العسكريين مع المرابطين تهاني عيد الأضحى .. ناقلين لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا بهذه المناسبة الدينية .

وأشادوا بجسارة وشدة بأس المرابطين على إمتداد جبهة نهم وما سطروه من ملاحم بطولية وعمليات نوعية وإنتصارات متتالية وإحكام السيطرة الميدانية والنيرانية وشل كافة تحركات العدو وقطع خطوط إمداداته وإبقائه تحت الحصار والتطويق.

وأشار الزائرون إلى أن جبهة نهم مثلت منذ اللحظات الأولى حتى اليوم ملحمة عسكرية وقتالية فريدة تجسدت فيها ومن خلالها شدة وقوة ورباطة جأش المقاتل اليمني .. لافتين إلى أن ما سطره أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية من إنتصارات في دحر قوى العدوان ومرتزقتهم يعد إنتصاراً لإرادة الشعب اليمني الصامد والصابر.

وأوضحوا أن القيادة السياسية والعسكرية وإلى جانبهما الشعب اليمني تفاخر وتراهن على ثبات الأبطال الميامين وصمودهم وما يتمتعون به من معنويات عالية وروح كفيلة بدحر وإفشال مخططات العدوان وكسر كافة زحوفاتهم.

فيما أكد المقاتلون بجبهة نهم ثباتهم في مواقع الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن .. لافتين إلى أنهم على أهبة الإستعداد والجاهزية القتالية لمواصلة مهامهم وفاء للقسم العسكري ذودا عن حياض الوطن ودفاعا عن كرامة وعزة الشعب اليمني.

سبأ
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