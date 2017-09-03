[03/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي أحمد الزيكم اليوم المرابطين في جبهات الساحل الغربي.
وقدم الدكتور الزيكم و ومعه عدد من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمشائخ والوجهاء التهاني العيدية لقيادات وضباط وأفراد الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف بعيد الأضحى المبارك.
وأشاد أمين عام محلي المحويت خلال لقاءه القيادات والضباط بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. مؤكدا وقوف الجميع إلى جانب المرابطين دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره وسيادته.
ونوه بالصمود الأسطوري والتضحيات التي يقدمها المرابطين في مواجهة قوى العدوان وصد الغزاة والمحتلين .. لافتا إلى ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن إمتنانهم للزيارة العيدية لقيادات السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء بمحافظة المحويت .. مؤكدين صمودهم في وجه مؤامرات الأعداء مهما بلغت التضحيات
سبأ