عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 10 جنود في الصومال في هجوم لحركة (الشباب) مقديشو – سبأ :

قتل اكثر من 10 جنود في الصومال اليوم الاحد في هجوم شنه على قاعدتهم مسلحون ينتمون الى حركة (الشباب) المتطرفة في جنوب البلاد.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن المسئول الامني في المنطقة عبدالله محمد قوله "وقع هجوم على قاعدة عسكرية في بولوغادود صباح الاحد. هناك ضحايا، وتفيد المعلومات الاولية ان اكثر من 10 جنود قتلوا.. لكن القاعدة باتت من جديد تحت سيطرة قوات جوبالاند".



واضاف ان عناصر حركة الشباب عمدوا الى تفجير شاحنة على المدخل الرئيسي للقاعدة، لفتح ثغرة واستخدامها لإدخال مقاتلين.



واشارت الوكالة الى ان حركة الشباب اعلنت مسئوليتها عن الهجوم في بيان مقتضب نشر على موقع راديو الاندلس.



وكانت منطقة جوبالاند وكيسمايو مدينتها الساحلية الأساسية طوال اربع سنوات، حصناً لحركة الشباب واستعادت الميليشيات المحلية المدعومة من القوات الكينية، كيسمايو عام 2012م.



وباتت الحكومة المحلية التابعة للسلطات الاتحادية الصومالية، تتولى الاشراف على المرفأ الذي يبعد حوالى 500 كلم جنوب شرق مقديشو، ومنطقة جوبالاند المجاورة.



وقد طردت الحركة من مقديشو في اغسطس 2011م، ثم خسرت القسم الاكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية، في العاصمة اغلب الاحيان، او تستهدف قواعد عسكرية، صومالية او اجنبية.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ