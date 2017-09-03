[03/سبتمبر/2017]
البيضاء - سبأ:
تفقد محافظا البيضاء علي المنصوري وعمران الدكتور فيصل جعمان ومعهما قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية اليوم المرابطين في الجبهات الأمامية بعقبة ثرة مديرية مكيراس والجماجم مديرية الزاهر وأبطال اللواء 31 مدرع .
وتبادل محافظا البيضاء وعمران التهاني مع المرابطين بمناسبة عيد الأضحى .
وأشادا بالدور البطولي الذي يسطره أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في ميادين العزة والشرف لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته، وأكدا أن الجيش واللجان الشعبية يعتبرون الصخرة التي تحطمت عليها كل رهانات العدو ومخططاته.
وحيا المنصور وجعمان صمود المرابطين في جبهات العزة والشرف والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية ضد قوى الغزو والإحتلال.
سبأ