[03/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ومعه القائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري وعدد من قيادات وزارة الداخلية اليوم، أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في الحزام الأمني وعدد من النقاط بمحافظة صعدة.
ونقل الزائرون للمرابطين تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ..مشيدين بجهودهم في حفظ الأمن والإستقرار في المحافظة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها جراء العدوان السعودي الأمريكي ومحاولته استهداف الجبهة الداخلية وإثارة الفتن.
من جانبهم عبر المرابطون في الحزام الأمني والنقاط الأمنية بمحافظة صعدة عن تقديرهم لهذه الزيارة .. مؤكدين ثباتهم وصمودهم في وجه مؤامرات الأعداء مهما كانت التضحيات.
رافقهم خلال الزيارة قائد فرع الأمن المركزي بالمحافظة العقيد نجيب الجشمي وعدد من القيادات الأمنية.
سبأ