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آخر تحديث: الأحد، 03 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:08:01م
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وكيل وزارة الداخلية المساعد يزور إدارة أمن حجة وعدد من النقاط الأمنية
[03/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ:
 تفقد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية اللواء عبدالباري الطالبي ومعه عدد من القيادات الأمنية، اليوم سير العمل في إدارة أمن محافظة حجة وأحوال منتسبيها .

وخلال الزيارة نقل اللواء الطالبي تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية لرجال الأمن واللجان الشعبية بمناسبة حلول عيد الأضحى .. مشيدا بالجهود التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار.

وقال " إن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أثبتت أنها الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تحاك ضد أمن واستقرار الوطن ".

وزار الوكيل الطالبي عدد من النقاط الأمنية بالمحافظة .. ناقلا لهم تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى .

وقال " بفضل اليقظة وجهود رجال الأمن واللجان الشعبية تم القبض على عدد من العصابات الإجرامية التي جندها العدوان لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة وكان لذلك أثر كبير في إفشال مؤامرات العدوان على الجبهة الأمنية ".

ونوه اللواء الطالبي بالدور البطولي لمنتسبي الأمن واللجان الشعبية بالمحافظة في دعم ومساندة الجبهات على الخطوط الأمامية في مواجهة العدوان.

فيما عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن إمتنانهم لقيادة وزارة الداخلية لمشاركتهم أفراح العيد في الميدان .. مؤكدين جهوزيتهم في تنفيذ المهام المناطة بما يكفل الحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة.

رافقه خلال الزيارة مدير عام شئون الأفراد العميد محمد القاضي ومدير كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي ومدير عام التأهيل والتدريب العميد عبدالرحمن بدر الدين ومدير إدارة المخدرات العميد خالد القايفي .

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