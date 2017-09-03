محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء وقيادات وزارة الداخلية يطلعون على جاهزية الوحدات الأمنية البيضاء - سبأ:

اطلع محافظ البيضاء علي المنصوري ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي ووكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم، على جاهزية الوحدات الأمنية بمحافظة البيضاء.



وتفقد محافظ البيضاء واللواء الجوفي واللواء الحاكم ومعهم مدير عام المرور خالد الشمام وعدد من مدراء العموم بوزارة الداخلية، مستوى الإنضباط والجاهزية في إدارة الأمن والنقاط الأمنية وفرع قوات الأمن المركزي واللجان الشعبية.



وقد رحب محافظ البيضاء بزيارة قيادات وزارة الداخلية للمحافظة للإطلاع على أحوال رجال الأمن الذين يبذلون جهود كبيرة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.



بدوره هنأ وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي منتسبي الأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. مشيدا بصمودهم وما يبذلوه من جهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة.



ونقل لهم تحيات قيادة وزارة الداخلية وتثمينها العالي لتضحياتهم وصمودهم والتي أثبتت نجاحها في إفشال مؤامرات العدوان ومرتزقته.. مؤكدا حرص الوزارة على توفير احتياجات الأجهزة الأمنية بما يكفل مزيد من الصمود والإسهام في تحقيق السلم الاجتماعي.



رافقهم خلال الزيارة مدير أمن المحافظة العميد محمد دعبش وعدد من القيادات الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.



وكان محافظ البيضاء وقيادات وزارة الداخلية قد تفقدوا أحوال المرابطين في مديريتي الزاهر ومكيراس والجبهة الأمامية في عقبة ثرة، وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى.



وأشادوا بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ