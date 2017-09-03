[03/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
زار محافظ صنعاء حنين محمد قطينة أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل الغربي.
واطلع المحافظ قطينة ومعه عدد من مشائخ محافظتي صنعاء والمحويت على أحوال المرابطين .. ناقلا لهم تهاني القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى.
وأشاد بالصمود الأسطوري للمرابطين في ميادين الشرف وتصديهم لزحوفات الغزاة ومرتزقة العدوان وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وثمّن تضحيات الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مؤكداً أن قبائل محافظتي صنعاء والمحويت تقف إلى جانب المرابطين في الجبهات وستواصل دعمهم حتى تحقيق النصر .
فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن إمتنانهم لزيارة محافظ صنعاء وعدد من المشائخ لهم .. مؤكدين استعدادهم بذل كل غال ونفيس في مواجهة العدوان وصد قوى العدوان.
سبأ