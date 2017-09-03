عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش العراقي : إستكمال إستعادة ما تبقى من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى قريباً بغداد – سبأ :

أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عثمان الغانمي اليوم الأحد اعتزام القوات العراقية استكمال استعادة ما تبقى من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى قريباً.



وقال الفريق الغانمي المسئول العراقي في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام العراقية للصحفيين بعد اجتماعه مع كبار القادة العسكريين والامنيين في محافظة ديالى شرقي العراق "إن القوات العراقية وبعد ما اكملت تحرير محافظة نينوى بالكامل، سيكون واجبها المقبل اكمال ما تبقى من أطراف محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك في الفترة القريبة المقبلة".



على صعيد متصل قالت قيادة عمليات دجلة (المسئولة عن الامن في ديالى) إن اجتماع الغانمي في مقر عمليات دجلة حضره قيادة رفيعي المستوى.



وأكدت المصادر وجود تحضيرات عسكرية وتعزيزات من أجل قطع الطريق أمام هروب عناصر تنظيم (داعش) من مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك باتجاه منطقة امطيبيجة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين والتي بدأ عناصر التنظيم يتواجدون فيها مستغلين خلوها من السكان ووعورة ارضها وكثرة الاشجار والجداول والتلال فيها.



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الاسبوع الماضي تحرير محافظة ننيوى بالكامل من سيطرة التنظيم المتطرف .. مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة استعادة المناطق المتبقية من محافظة صلاح الدين ومدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ