[03/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزراء الإعلام أحمد حامد والنقل زكريا الشامي والشؤون القانونية عبد الرحمن المختار خلال زيارتهم اليوم لمحافظة صعدة على الأوضاع بالمحافظة.
وزار الدكتور مقبولي والوزراء وقيادة محافظة صعدة عدد من روضات الشهداء بمديريتي صعدة وسحار، وكذا جرحى العدوان ومرضى غسيل الكلى في المستشفى الجمهوري.
وقدم نائب رئيس الوزراء هدايا نقدية للجرحى والمرضى في المستشفى .
كما اطلع الزائرون على حجم الدمار الذي لحق بمدينة صعدة جراء إستهدافها بغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي .. واستنكروا الجرائم والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني بصورة عامة ومحافظة صعدة بوجه خاص.
وأشاد وزير الإعلام بتضحيات الشهداء والجرحى في سبيل الحرية والكرامة .. مؤكدا أن هذه التضحيات ستظل خالدة وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.
سبأ