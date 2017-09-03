محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة وقافلة عيدية من أبناء إب للجيش واللجان الشعبية إب - سبأ:

سيًر أبناء محافظة إب اليوم قافلة عيدية للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة، ضمن وقفة قبلية نظمها أبناء المحافظة في إطار حملة التعبئة العامة "ثبات وانتصار" .



وخلال تسيير القافلة أوضح وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري أن القافلة العيدية التي سيعقبها توجه الرجال للجبهات، تعد أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في الجبهات والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان .



وأشار إلى أن تنظيم الوقفة وتسيير القافلة تؤكد تلاحم أبناء الشعب اليمني وصمودهم في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشيدا بمواقف أبناء المحافظة في دعم الجبهات ورفدها بالرجال وقوافل الدعم دفاعا عن الوطن وسيادته وإستقلاله.



حضر تسيير القافلة والوقفة وكلاء المحافظة علي النوعة وعبدالواحد المروعي وحارث المليكي ومدير أمن المحافظة محمد الشامي وقائد الأمن المركزي أحمد الجمرة .



إلى ذلك قدمت نساء مديرية ذي السفال بإب قافلة عيدية للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة، احتوت على كعك وحلوى عيدية وفاءً للأبطال المغاوير الذين يدافعون عن الوطن وكرامة وعزة أبناء الشعب اليمني.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ