هاميلتون يحرز المركز الأول في جائزة ايطاليا الكبرى المرحلة 13 لسباقات (فورمولا 1)
[03/سبتمبر/2017]
روما – سبأ :
أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في جائزة ايطاليا الكبرى المرحلة الـ 13 من بطولة العالم لسباقات الـ (فورمولا واحد) ليتصدر الترتيب العام .
وجاء فوز هاميلتون على حساب سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الذي اكتفى بالمركز الثالث.
وتفوق هامليتون غداة كسره الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، تفوق على منافسه الالماني ليحقق فوزه السادس هذا الموسم والثاني على التوالي ويحتل صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق ثلاث نقاط.
كما أظهر فريق مرسيدس تفوقه على فيراري في عقر داره، بحلول سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني خلف البريطاني.
سبأ