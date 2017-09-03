[03/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء علي سالم الصيفي ومدير أمن محافظة الحديدة العميد عبدالحميد المؤيد اليوم سير الأداء بالنقاط الأمنية في المحافظة.
وزار الوكيل الصيفي والعميد المؤيد المرابطين في الحزام الأمني للمحافظة وخفر السواحل وأفراد الأمن المركزي والنجدة، واطلعا على مستوى إنضباط رجال الأمن وجاهزيتهم لأداء مهامهم.
وقدما التهاني لرجال الأمن بمناسبة عيد الأضحى، كما قدما هدايا عيدية ومبالغ مالية .. وأشادا بأدوارهم البطولية في حفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
وحث وكيل وزارة الداخلية ومدير أمن المحافظة أفراد وضباط النقاط الأمنية على اليقظة ومضاعفة الجهود في سبيل تعزيز الأمن والإستقرار وخاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد جراء إستمرار العدوان.
رافقهما خلال الزيارة وكيل مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد ووكيل مصلحة الأحوال المدنية ومساعد التأمين المادي العميد الدكتور طاهر المياس وعدد من الضباط في أدارة أمن المحافظة.
سبأ