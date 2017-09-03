اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصيني يدعو دول (بريكس) لدخول العصر الذهبي الثاني للتعاون بكين – سبأ :

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول (بريكس) والتي تضم كل من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا للعمل بشكل فعال لدخول "العصر الذهبي" الثاني للتعاون.



وقال في كلمة خلال افتتاح منتدى أعمال (بريكس) المنعقدة في مدينة شيامن جنوب شرق الصين ان "دول (بريكس) لديها مهام كبرى لتنجزها وهي نمو اقتصاداتها وتعزيز التعاون فيما بينها.. حان الوقت للإبحار عندما يرتفع المد".



وأكد شي بأنه على دول (بريكس) تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي، وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، واكتشاف وسائل ابتكار غير مكلفة.



ورأى أن نمو الأسواق الصاعدة والدول النامية لا يهدف إلى "نقل قطعة الجبن الخاصة بأحد" ولكن "لجعل كعكة الاقتصاد العالمي أكبر".



وشجع الرئيس الصيني فكرة (بريكس زائد) بقوله "علينا تعزيز عملية (بريكس زائد) لبناء شبكة مفتوحة ومتنوعة من شركاء التنمية" والتي تتيح للمجموعة إضافة أعضاء جدد.



وتضع مجموعة (بريكس) خمس دول هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وستنضم إلى قمة (بريكس) دول مراقبة أخرى وهي تايلاند، والمكسيك، ومصر، وغينيا، وطاجيكستان.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ