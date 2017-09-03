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تفقد المرابطين في عدد من مواقع ونقاط الحزام الأمني للعاصمة صنعاء
[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ورئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الله المؤيد ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني اليوم أحوال المرابطين في عدد من المواقع ونقاط الحزام الأمني لأمانة العاصمة .

واطلع الزائرون على الجاهزية والروح المعنوية العالية وسير تنفيذ المهام الأمنية في مواجهة العدوان وحفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

ونقل مدير التوجيه المعنوي ومرافقوه للمرابطين في ميادين العزة والكرامة تهاني وتبريكات رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه وأعضاء المجلس السياسي وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة عيد الأضحى وتبادلوا معهم التهاني العيدية.

وأشاد الزائرون بصمود المرابطين وما يتمتعون به من روح معنوية وجاهزية عالية واستعداد لتنفيذ المهام دفاعا عن سيادة الوطن وصد العدوان ومرتزقته في مختلف الظروف .

وأشاروا إلى أن تحالف العدوان على الشعب اليمني تعرض على مدى قرابة عامين ونصف لإنكسارات متتالية وانهيارات في صفوفهم ومجاميعهم بصمود ويقظة الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وإلى جانبهم الشعب اليمني الصامد الذي أثبت للعالم أجمع من خلال صموده وثباته أن إرادة اليمنيين أقوى من أن تكسرها أية حسابات أو رهانات مهما كانت معايير وموازين القوى.

وحث العميد المهدي ومرافقوه المرابطين على بذل مزيد من الجهود وتعزيز الجاهزية واليقظة العالية .. موضحين أن صمود وشجاعة وتضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية يمثل مفخرة لكل اليمنيين وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

فيما عبر المرابطين في الحزام الأمني للعاصمة صنعاء عن إمتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين جاهزيتهم وإستمرارهم في أداء مهامهم لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

رافقهم خلال الزيارة مدير السجن الحربي العميد محمد الشهاري وعدد من القادة العسكريين والعلماء.

سبأ
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