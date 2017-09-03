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روسيا : الاستيلاء على مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة عمل عدائي صريح
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  عربي ودولي
روسيا : الاستيلاء على مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة عمل عدائي صريح
[03/سبتمبر/2017]
موسكو – سبأ :
 دانت وزارة الخارجية الروسية عملية الاستيلاء على مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة .. مؤكدة ان ذلك "عمل عدائي صريح وأكبر انتهاك من جانب واشنطن للقانون الدولي".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء اليوم "إننا نعتبر الحادث عملاً عدائياً صريحاً وانتهاكاً كبيراً من جانب واشنطن للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاتفاقية القنصلية الثنائية".

وطالبت الخارجية الروسية السلطات الأمريكية "بإعادة المرافق الدبلوماسية الروسية بشكل فوري وإلا فان واشنطن ستتحمل مسئولية استمرار تدهور العلاقات الثنائية التي تعتمد عليها حالة الاستقرار العالمي والأمن الدولي إلى حد كبير".

من جهتها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عمليات تفتيش مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة بأنها "عمل غبي وأحمق وغير قانوني".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشكل "إهانة" لأولئك الذين أمروا بإجرائها في المقام الأول.

وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو أنطوني غودفري إلى مقر الوزارة وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية نوايا الولايات المتحدة إجراء تفتيش فى الممثلية التجارية الروسية لديها.

سبأ
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