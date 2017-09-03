محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب مدير دائرة الاستخبارات يشيد بمستوى الانضباط لوحدات الشرطة العسكرية صنعاء - سبأ :



تفقد نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد عامر المراني اليوم المقاتلين الابطال من منتسبي الشرطة العسكرية في مقر القيادة وعدد من المواقع والنقاط العسكرية المنتشرة في عدد من اماكن التمركز والانتشار العملياتي لوحدات الشرطة العسكرية.



وخلال الزيارة نقل نائب مدير الاستخبارات تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا للمقاتلين الابطال بمناسبة عيد الاضحى المبارك والانتصارات التي يحققها المقاتلون الابطال في مختلف جبهات القتال .. مشيدا بمستوى الانضباط والجاهزية التي يتميز بها منتسبو الشرطة العسكرية ودورهم الكبير في الاسهام الفاعل في حفظ الامن والاستقرار في مختلف النقاط العسكرية والامنية التي يتواجدون فيها الى جانب حماية المنشآت والمصالح الحكومية.



واكد العميد المراني بان المقاتلين في وحدات الشرطة العسكرية يمثلون السند القوي للمقاتلين في جبهات القتال بما يقدمونه من مهام عسكرية وأمنية غاية في الاهمية تتمثل في ترسيخ الامن والتصدي لكل من يحاول المساس بالأمن والسلم الاجتماعي.



واشار نائب مدير دائرة الاستخبارات ان اليمن ستنتصر على اعداء الوطن والشعب والانسانية من تحالف قوى الشر والعدوان .. لافتا الى ان القوة التي يتمتع بها اليمنيون نابعة من تاريخ واصالة وكرامة اليمنيين الاحرار الذين يرفضون الضيم.



من جانبه عبر قائد وحدات الشرطة العسكرية العميد الركن محمد الحيمي عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة على الاهتمام المتواصل بالمقاتلين والحرص الدائم لتلمس المهام والانشطة المختلفة التي تتعلق بالمقاتلين .. مؤكدا باسمه وكافة منتسبي وحدات الشرطة العسكرية بانهم سيظلون عند مستوى الثقة التي عهدها فيهم الوطن والشعب مقاتلين اشداء يدينون بالولاء المطلق لله ثم الوطن والشعب بعيدين عن كل اشكال الولاءات السياسية والحزبية التي حرمها الدستور والقانون على منتسبي المؤسسة الدفاعية الرائدة.



واشار الى ان المقاتلين في وحدات الشرطة العسكرية يؤدون مهام بكل كفاءة واقتدار وفي مختلف المواقع والنقاط العسكرية والامنية لمساندة الاجهزة الامنية وتعزيز الضبط والربط ومواجهة كل من يحاول الاخلال بالأمن والسلم الاجتماعي.



وخلال الزيارة العيدية التي قام بها نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية وقائد الشرطة العسكرية للمواقع والنقاط العسكرية عبر المقاتلون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي استمع فيها القادة عن كثب لكافة المهام التي يضطلع بتها مقاتلو الشرطة العسكرية.

سبأ [03/سبتمبر/2017]سبأ