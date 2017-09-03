[03/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي اليوم على سير أعمال النظافة ورفع وإزالة مخلفات القمامة من الأسواق والشوارع في مركز المحافظه ومديريتها .
واستمع الوكيل ومعه مدير عام صندوق النظافة والتحسين هاشم الشامي من رئيس حملة النظافه ابراهيم معياد إلى شرح عن تنفيذ الحملة التي تستمر تسعة ايام بمركز المحافظه و مديريات بني حشيش وهمدان وبني مطر وارحب حيث تم رفع 443 طنا خلال الثلاثه الايام الاولى بمشاركة 72عاملا و23 الية لرفع المخلفات إلى ملقب الازرقين.
وخلال الزيارة اشاد وكيل المحافظة ومدير عام الصندوق بمستوى تتفيذ الحمله النظافه في رفع المخلفات وإزالة العشوائيات من الأسواق والاحياء وفق آليه وخطة تم بموجبها توزيع العاملين باعتبارهم جبهة لايقل دورهم عن جبهات المقاتلين في الجبهات الاماميه .
وشددا على اهمية موصلة أعمال الحملة وتحقيق أهدافها التي تم الاعداد لها لتشمل بقيه مديريات المحافظة جحانه وبني منصور ومناخه واظهارها بالمظهر الحضاري اللائق .
رافقهم خلال الزيارة مدير ادارة النظافة بصندوق النظافه والتحسين فواز الغيلي .
سبأ