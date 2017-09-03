|
تدمير آلية سعودية ومصرع طاقمها بجيزان
[03/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ:
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية سعودية بجيزان ما أدى إلى مصرع طاقمها.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في منطقة الشويرة ما أدى إلى مصرع طاقمها بالكامل.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبة وموقعي الطمامة والطور ومعسكر المعطار مكبدة العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد.
سبأ