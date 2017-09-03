وكيلا محافظة صنعاء يزوران أبطال الجيش واللجان في نهم [03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

زار وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم والوكيل محمد الحباري اليوم أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات نهم.



واطلع الوكيلان ومعهما الشيخ راجح الجرادي على احوال المرابطين في ميادين العزة والكرامة والصمود.. ناقلين لهم تحيات قيادة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وثمن الوكيلان التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان في جبهات الشرف دفاعا عن عزة وحرية وكرامة اليمن واليمنيين.. مشيدين بالصمود الاسطوري والتاريخي في مواجهة العدوان الغاشم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



واعتبر عاصم والحباري زيارة المرابطين في جبهات الصمود اقل ما يمكن تقديمه عرفانا بالتضحيات التي يقدمونها في الدفاع عن الارض والعرض والسيادة الوطنية.. مؤكدين أن كافة قبائل المحافظة تقف إلى جانبهم حتى تحقيق الانتصار.



من جانبهم ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية زيارة قيادة المحافظة لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.. مؤكدين الإستعداد لبذل الغالي والرخيص دفاعا عن الوطن.

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