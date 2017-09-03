وزير العدل يزور روضة الشهداء بالعاصمة صنعاء [03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

قام وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ومعه عدد من قيادات الوزارة اليوم ، بزيارة إلى روضة الشهداء بحي الجراف بالعاصمة صنعاء.



وخلال الزيارة تم قراءة سورة الفاتحة والدعاء للشهداء برحمة والمغفرة، وثمن وزير العدل تضحيات الشهداء من رجال الجيش واللجان الشعبية، الذين سقطوا في ميادين العزة والكرامة وهم يدافعون عن الوطن في مختلف الجبهات.



وأشار إلى أن الشهادة في سبيل الله هي خاتمة حسنة ، والشعب اليمني مستمر في التضحية بالغالي والنفيس من أجل تحرير الارض من الغزاة الطامعين في خيرات وثروات اليمن المعطاء.



ولفت إلى أن ثبات وعزيمة وصمود الشعب اليمني في دعم الجبهات هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحرية والاستقلال من براثن التبعية والمستعمرين وغطرسة المستكبرين.





