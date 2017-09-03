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خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية بالجوف
[03/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم هجمات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بمناطق متفرقة بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بهجوم إستهدف مواقعهم بمعسكر السلان بمديرية المصلوب.
وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة بمعسكر السلان محققة إصابات مباشرة.. لافتا إلى أن عدد من مرتزقة العدوان لقوى مصرعهم في هجوم على مواقعهم في مديرية الغيل.
ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع المرتزقة بالتبة الحمراء بمديرية خب والشعف وكبدوهم قتلى وجرحى واغتنموا أسلحة.
سبأ