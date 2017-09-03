[03/سبتمبر/2017] ميدي - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية في صحراء ميدي تمكنوا من خلالها السيطرة على عدد من المواقع بما فيها جنوب قلعة ميدي الاستراتيجية وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أيضا من السيطرة على أكثر من اثنين كيلو متر مربع في صحراء ميدي وثلاثة مواقع هامة في مزارع النسيم شمال صحراء ميدي.
وأشار المصدر إلى أن العملية العسكرية استمرت من فجر أمس حتي ظهر اليوم، وتم اغتنام عتاد عسكري .. مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة الجيش السوداني ومرتزقته الداخل.
ولفت المصدر إلى العملية العسكرية النوعية التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية أصابت العدو بذعر وإرباك.
سبأ