محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع الروسية: هزيمة (داعش) الإرهابي في دير الزور ستشكل هزيمة استراتيجية له في سورية





أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش العربي السوري يتقدم بنجاح بدعم من الطيران الروسي باتجاه دير الزور لفك الحصار عن المدينة مشيرة إلى أن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة ستشكل هزيمة استراتيجية له في سورية.



وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية: إن “الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه مدينة دير الزور بدعم من سلاح الجو الروسي” مؤكدة أن هزيمة التنظيم التكفيري في هذه المنطقة “ستشكل هزيمة استراتيجية له في سورية”.



وبينت الوزارة في بيانها أن ارهابيي تنظيم “داعش” يقومون بسحب ذخائر وعربات مدرعة محملة برشاشات متنوعة إلى داخل مدينة دير الزور وإنشاء تحصينات جديدة مدعومة بأنظمة مدفعية “هاون” في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش السوري نحو المدينة.



وفي سياق متصل أعلنت الوزارة ان سلاح الجو الروسي دمر عدة أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور خلال ال48 ساعة الماضية شملت “3 مستودعات ذخيرة ومركز تحكم و 9 وحدات مدرعة من بينها دبابتان وست منصات لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 سيارة ثقيلة مع وقودها وذخائرها”.



وسيطرت وحدات من الجيش السوري أمس بإسناد من حوامات الدعم الناري على مساحات جديدة خلال عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش ومحاور تحركهم في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه السخنة.



وفي ريف حماة الشرقي أشارت الوزارة الى ان الجيش العربي السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي يواصل تقدمه وملاحقته لارهابيي داعش مشكلا طوقا محكما على إرهابيي التنظيم التكفيري بالقرب من بلدة عقيربات.



واستعادت وحدات من الجيش السوري أمس بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي السوري السيطرة على 9 قرى وتلال حاكمة في ريف سلمية بريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

سبأ [03/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:سبأ