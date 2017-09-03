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  رياضة
إسبانيا تسحق إيطاليا وتقطع خطوة هامة نحو المونديال
[03/سبتمبر/2017] عواصم - سبأ:


حقق المنتخب الإسباني فوزاً مستحقاً على ضيفه الإيطالي بثلاثية دون رد مساء امس، في المجموعة السابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبتلك النتيجة انفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، مبتعداً بـ 3 نقاط عن إيطاليا التي تحتل المركز الثاني.

وسجل أهداف إسبانيا، إيسكو في الدقيقتين 13، و40 على التوالي، وألفارو موراتا الهدف الثالث بالدقيقة 77.

وكان المنتخب الاسباني هو الأفضل والأخطر خلال أغلب فترات الشوط الأول، واستحق التقدم بهدفين نظيفين سجلهما إيسكو، ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، إذ تواصلت الهيمنة الاسبانية ليزيد موراتا غلة منتخب بلاده من الأهداف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله في نوفمبر 2016، فقطعت إسبانيا شوطاً كبيراً نحو نهائيات روسيا، إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما سيتعين على أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني بالمجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

ولم تخسر إسبانيا في آخر 60 مباراة بتصفيات كأس العالم محققة 47 فوزاً، و13 تعادلاً، فيما منيت إيطاليا بخسارتها الأولى في التصفيات منذ 57 مباراة، وتحديداً أمام سلوفينيا في أكتوبر 2004، وهي أقسى هزيمة لإيطاليا في التصفيات على غرار سقوطها أمام البرتغال بثلاثية دون رد عام 1957.

وفي المجموعة عينها، حققت ألبانيا الثالثة فوزاً متوقعاً على ضيفتها ليشتنشتاين المتواضعة بهدفين نظيفين، سجلهما أوديسي روشي في الدقيقة 54، وأنسي أجولي بالدقيقة 78، لترفع ألبانيا رصيدها إلى 12 نقطة.

وبالمجموعة الرابعة، تعادلت جمهورية إيرلندا للمرة الثالثة على التوالي مع مضيفتها جورجيا وصيفة القاع بهدف لمثله في تبيليسي، فانفردت صربيا في الصدارة بفوزها السهل على ضيفتها مولدافيا متذيلة الترتيب بثلاثية دون مقابل في بلجراد.

ورفع فريق المدرب الإيرلندي الشمالي مارتن أونيل رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 15 لصربيا، وقلصت ويلز الثالثة الفارق إلى نقطتين مع إيرلندا بفوزها المتأخر على ضيفتها النمسا الرابعة (8 نقاط)، بهدف مقابل لا شيء.

وفي المجموعة التاسعة، حققت فنلندا وصيفة القاع فوزها الأول بعد 5 خسارات متتالية على حساب أيسلندا الثانية بهدف دون مقابل في تامبيري، مقدمة خدمة كبيرة لكرواتيا التي توقفت مباراتها مع ضيفتها كوسوفو الأخيرة بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها بسبب هطول امطار غزيرة في زغرب، لتقام مجدداً الأحد بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وتجمد رصيد أيسلندا عند 13 نقطة بالتساوي مع كرواتيا، فيما استغلت أوكرانيا تأجيل مباراة كرواتيا على أكمل وجه لتتصدر مع 14 نقطة بعد فوزها الهام على ضيفتها تركيا بهدفين نظيفين.

سبأ
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