محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة خلال الساعات الماضية





كبد الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ باليستي من طراز قاهر تو إم على معسكر لمرتزقة السودان والداخل جنوب الموسم بجيزان ومصرع وجرح عدد كبير منهم .. كما تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على مرابض مدفعية الجيش السعودي في العقبة خلف الخوبة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الغاوية، وتم تدمير آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في شوبرة ومصرع من على متنها.



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عباسة وقبالة منفذ الخضراء، وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في المخروق الكبير ومستحدث المخروق وموقع الطلعة ورقابة الحماد بعدد من قذائف المدفعية.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف منفذ علب بعسير ، ورقابة الضبعة وموقع مستحدث خلف المسيال.



وحسب المصدر فقد هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح ، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في السلسة الجبلية بذباب، واستهداف تجمعات مرتزقة العدوان شرق مفرق موزع بعدد من القذائف .



وأوضح المصدر مقتل وجرح عدد كبير من الغزاة والمرتزقة إثر قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع، وتم إحراق آليتان عسكريتان للمرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع.



وبين المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة جنوب القرن بنهم بعد قصف مدفعي وقتلى وجرحى في صفوفهم.. فيما تم إطلاق صاروخين نوع زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة والغزاة شمال صحراء ميدي محافظة حجة .. ومصرع وإصابة 14 مرتزقاً بنيران الجيش واللجان في مأرب و وتعز والضالع.

سبأ [03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ