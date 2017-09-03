[03/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح ستة آخرين جلهم من النساء والأطفال إثر غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلي المواطنين محمد يحيى المقضي ومحمد صالح المقضي في مديرية وشحة محافظة حجة ، وشن طيران العدوان 14 غارة على مديريتي حرض وميدي.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثمان غارات على محافظة صعده وخمس غارات على منطقتي المليل والإمارة بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر ، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مزارع المواطنين بمنطقة طلان والنعاشوة بمديرية حيدان.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم محافظة صنعاء وثلاث غارات على مديرية حريب القراميش محافظة مأرب ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين بنفس المديرية ، وشن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح.
سبأ