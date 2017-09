Taiz: Meurtre d'un certain nombre de mercenaires [03/سبتمبر/2017]



TAIZ, 03 Sep. (SABA)- Deux véhicules appartenant aux mercenaires de l'agression ont été tués dans une attaque de missile et de l'artillerie, qui a ciblé leurs rassemblements et au Sud de camp de Kahled au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre de mercenaires et envahisseurs dans un bombardement au Nord de Camp de Khaled.



La source a indiqué que l'armée et les forces populaires a ciblé de rouquettes de Katioucha de rassemblements de mercenaires au Sud de camp de Khaled, ce qui a conduit à la brulure de deux véhicules militaires.



AM



SABA