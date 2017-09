Force de l'artillerie cible des sites de soldats saoudiens [03/سبتمبر/2017]



ASIR, 03 Sep. (SABA)- L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires à Asir, à Najran et à Jizan.







Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé Raqabat Al-Dhaba'ah et le site d'Al-Moustahdath derrière le site d'Al-Misial et ciblé de rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires devant le port d'Alib.



La source a ajouté que l'arme et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire saoudien dans la zone de Chwbrah et le meurtre de son équipage, ainsi que la force de l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudienne dans le site d'Al-Ghawiah à Asir.







A Najran l'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé Raqabat Al-Hammad et ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone d'AL-Makhrouq Al-Kabir et Moustahdadh Al-Makhrouq et le site d'Al-Tala'ah, faisant de pertes parmi leurs rangs.







