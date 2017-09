Meurtre d'un certain nombre de mercenaires dans une attaque contre leur site au district de Sourwah [03/سبتمبر/2017]

MARIB, 03 Sep. (SABA)- Un certain nombre de mercenaries de l'agression saoudienne ont été tués dans une attaque lancée par l'armée et les comités populaires contre leurs sites au Mont d'Hailan au district de Sourah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des comités populaires ont attaqué de sites de mercenaires au bas de Mont, en leurs infligeant de grandes pertes humaines parmi leurs rangs.



AM