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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:52:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعود إلى صنعاء بعد زيارة لمحافظة الجوف
عاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى العاصمة صنعاء اليوم بعد زيارة لمحافظة الجوف تفقد خلالها الأوضاع الاجتماعية والخدمية والصحية بالمحافظة، وعايد المرابطين في جبهة الجوف في الخطوط الأمامية، وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية
اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية قرب حاجز (نعلين) غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
المكسيك تعبر بنما بهدف لوزانو وتتأهل رسميا لمونديال روسيا
تأهل المنتخب المكسيكي رسميا إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على ضيفه البنمي 1 / صفر ضمن الجولة السابعة من تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.
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العدوان السعودي على اليمن
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14 US-Saudi air strikes against Medi
[03/سبتمبر/2017]
HAJJA, Sep 3 (Saba) – The US-backed Saudi fighter jets launched 14 strikes on Medi and Haradh districts of Hajja province overnight, an official told Saba on Sunday.
AA
Saba
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