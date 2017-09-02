[02/سبتمبر/2017]
عسير - سبأ :
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته بعسير وجيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت رقابة الضبعة وموقع مستحدث خلف المسيال، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف منفذ علب بعسير.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية سعودية في شوبرة ومصرع من على متنها فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الغاوية بعسير.
وفي نجران أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت رقابة الحماد واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في المخروق الكبير ومستحدث المخروق وموقع الطلعة محققة إصابات مباشرة.
سبـأ