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محافظ إب يتفقد أحوال المرابطين في جبهة حيفان بتعز
[02/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :

اطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على أحوال المرابطين في خطوط التماس بجبهة حيفان محافظة تعز .

وخلا الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل ومدير أمن تعز العميد منصور المياسي. . أوضح المحافظ صلاح أمام المرابطين أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات العيدية لتقديم التهاني لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

وأشاد بما يسطره المرابطين من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان .. وقال " إن جبهة حيفان هي إحدى الجبهات يحاول العدو ومرتزقته النيل منها، لكن بصمود رجال الرجال ووقوفهم بالمرصاد فشلت كل محاولات العدوان.

وحث المحافظ صلاح المرابطين على اليقظة ومضاعفة الجهود في سبيل الدفاع عن الوطن وصد قوى العدوان ومرتزقته.

فيما عبر المرابطين عن تقديرهم لزيارة قيادة محافظة إب وبما من شأنه رفع معنوياتهم .. مؤكدين إستعدادهم الدفاع عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك وتلقين الغزاة والمعتدين دروسا في التضحية والفداء.

سبـأ
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