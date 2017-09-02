محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان عدد من النقاط الأمنية صنعاء - سبأ :

تفقد وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي وجبران غوبر اليوم أحوال المرابطين في عدد من النقاط في الحزام الأمني للمحافظة.



وأشاد الوكيلان بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. ناقلين لهم تهاني قيادة المحافظة بمناسبة عيد الأضحى.



وأكدا أن زيارة وتفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم في سبيل تعزيز الأمن وإفشال مخططات العدوان.



فيما أكد رجال الأمن واللجان الشعبية استعدادهم بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مثمنين زيارة قيادة المحافظة ومشاركتهم أفراح العيد.

سبـأ [02/سبتمبر/2017]سبـأ