وكلاء محافظة إب يتفقدون أحوال المرابطين في كرش بلحج

لحج - سبأ :

زار وكيلا محافظة إب علي بن علي النوعة وعبدالواحد المروعي المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة كرش بمحافظة لحج .



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عدد من الشخصيات والوجاهات الإجتماعية بالمحافظة نقل وكيلا المحافظة تهاني القيادة السياسية للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى.



وأشارا إلى أن الزيارة تأتي للإطلاع على أحوال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.



وأكد الوكيلان أن زيارة المرابطين يأتي لرفع معنويات أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة كرش وبما يعزز من صمودهم الأسطوري في التصدي لقوى العدوان ومرتزقته.



فيما أكد المرابطون بجبهة كرش إستمرار الصمود صامدون في مواجهة العدوان ومخططاتهالإجرامية.



إلى ذلك تفقد وكيل محافظة إب راكان النقيب اليوم أحوال المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهتي كرش والشريجة بلحج .

وفي الزيارة التي رافقه فيها أركان حرب الشرطة العسكرية بإب العميد عبدالسلام حبيب ونائب مدير أمن تعز العقيد ماهر جميل وعدد من الشخصيات الإجتماعية هنأ الوكيل النقيب المرابطين بمناسبة عيد الأضحى .. مؤكدا إعتزاز أبناء الشعب اليمني بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي لمشاركة المرابطين أفراح العيد وتفقد أحوالهم عرفانا بصمودهم في مواجهة العدوان ومرتزقته .



وأكد وكيل محافظة إب أهمية رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد في مواجهة العدوان ومخططاته والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .

[02/سبتمبر/2017]سبـأ