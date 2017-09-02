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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:23:18م
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مدير كهرباء منطقة الحديدة ينبه من زيادة أحمال الدوائر الكهربائية
[02/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

قال مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب " إن زيادة أحمال الدوائر الكهربائية يؤدي إلى خروج منظومة محطة الحالي والكورنيش عن الخدمة".

وأكد مدير عام كهرباء منطقة الحديدة أن قيام المشتركين بربط منازلهم بأكثر من خط كهربائي ومن عدة دوائر، سيترتب عليه انهيار منظومة التوزيع والتوليد .

وطالب مشتركي ومستخدمي الكهرباء بالمحافظة بفصل جميع خطوط التغذية الكهربائية والاكتفاء بخط واحد حفاظا على المنظومة الكهربائية وضمانا لوصول الكهرباء.

ودعا المواطنين إلى الحفاظ على المحولات وخطوط شبكة التوزيع .. مهيبا بجميع المواطنين إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن طريق الرقم 199 عن أية مخالفة.

سبـأ
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