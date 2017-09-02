محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد يتفقد نقاط الحزام الأمني لمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

تفقد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء عبدالباري الطالبي ومعه عدد من القيادات الأمنية اليوم، أحوال المرابطين في الحزام الأمني لمحافظة صنعاء.



حيث اطلع اللواء الطالبي على مستوى الإنضباط في أمن محافظة صنعاء .. ناقلا لهم تحيات وتهاني قيادة وزارة الداخلية بعيد الأضحى، وقدم لهم هدايا عيدية .



وأشاد بصمود الضباط والصف والجنود في مواقع الواجب خلال إجازة عيد الأضحى .. منوها بيقظة رجال الأمن وثباتهم في أداء مهامهم الأمنية والحفاظ على الأمن والإستقرار وإفشال رهانات العدو ومحاولاته إختراق الجبهة الأمنية .



كما تفقد اللواء الطالبي والقيادات الأمنية النقاط الأمنية والحزام الأمني لمحافظة صنعاء واطلعوا على الجاهزية واليقظة الأمنية لرجال الأمن واللجان الشعبية في النقاط، ناقلين لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة الدينية .



وأشادت القيادات الأمنية بمستوى الجاهزية والروح المعنوية العالية للمرابطين في النقاط من رجال الأمن واللجان الشعبية.. وقدمت لهم هدايا عيدية .



من جهتهم عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن إمتنانهم لقيادة وزارة الداخلية لهذه الزيارات .. مؤكدين إستعدادهم بذل المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



رافقهم خلال الزيارات مدير عام شئون الأفراد العميد محمد القاضي ومدير كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي ومدير عام التأهيل والتدريب العميد عبد الرحمن بدر الدين ومدير عام الإدارة العامة للمخدرات العميد خالد القايفي.

[02/سبتمبر/2017]