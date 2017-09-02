محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الدكتور عبدالله حمود الخميسي صنعاء - سبأ :

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة والدهم الدكتور عبدالله حمود الخميسي مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الصحية، عضو المجلس الطبي الأعلى ومؤسس وأمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني، بعد عمرٍ حافل بالعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعث بها إلى الزبير عبدالله الخميسي وإخوانه، إلى مناقب الفقيد ومكانته الوطنية والنضالية والإجتماعية وكفاءته وإخلاصه في المواقع القيادية التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بكل ما هو إيجابي وبناء .. مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبـأ [02/سبتمبر/2017]سبـأ