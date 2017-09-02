محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات من وزارة الداخلية تتفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية بعمران عمران - سبأ:

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد وعدد من قيادات وزارة الداخلية اليوم، أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في محافظة عمران.



وأطلع المفتش العام والقائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري وعدد من القيادات الأمنية، على أحوال المرابطين في النقاط الأمنية والحزام الأمني بعمران، ناقلين لهم تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى، وقدموا لهم الهدايا العيدية.



وأشادوا بالجهود التي يبذلها منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف المواقع لتعزيز الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن وأمنه واستقراره.



فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية والحزام الأمني بعمران عن امتنانهم وتقديرهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد.. مؤكدين صمودهم واستمرارهم في بذل المزيد من الجهود للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وحماية مقدراته.



رافقهم خلال الزيارة العقيد محمد الدمشقي ومدير البحث الجنائي العقيد لطف عناش وقائد النجدة العقيد محمد السراجي، وأركان حرب الأمن المركزي المقدم أحمد ناشر العويري ومدير العلاقات العقيد حسين مصلح وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ