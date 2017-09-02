[02/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة بنان التنموية الخيرية بالشراكة مع مؤسسة مودة التنموية الخيرية بدعم جمعية الإستقامة الخيرية الإسلامية العالمية بسلطنة عمان الشقيقة مشروع أضاحي العيد بأمانة العاصمة.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة بنان مريم المراني أن مشروع الأضاحي إستهدف 850 من الأسرة النازحة والأيتام والأشد فقرا بمديريات أمانة العاصمة وذلك لتخفيف معاناتها ووإدخال الفرحة في نفوسها.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية للمؤسسة لهذا العام للمساهمة في تعزيز التكافل الإجتماعي .. منوهة بجهود جمعية الإستقامة الخيرية الإسلامية العالمية بسلطنة عمان الشقيقة والشعب العماني الذي تكفلت بتمويل المشروع.
فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مودة التنموية الخيرية عبدالله الكبسي أن المشروع سيسهم في إدخال البسمة للأيتام والأسر النازحة والأشد فقرا وتخفيف معاناتهم المعيشية .
سبأ