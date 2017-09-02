[02/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء للقطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي اليوم أحوال نزلاء مستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة.
واطلع الوكيل الغربي ومعه نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري على أحوال المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات والرقود.
واستمع من مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي إلى خطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وثمن وكيل محافظة صنعاء جهود إدارة المستشفى والكادر الطبي في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإهتمام بالنزلاء.
سبأ