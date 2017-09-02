محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإغاثة الإسلامية تدشن مشروع أضاحي العيد بعمران عمران - سبأ:

دشنت منظمة الإغاثة الإسلامية اليوم بمحافظة عمران مشروع توزيع أضاحي العيد على المحتاجين والحالات الأشد فقرا بالمحافظة.



وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة باكر علي باكر بدور منظمة الإغاثة وإسهامها في تلبية إحتياجات الأسر الفقيرة بما يساهم في تخفيف معانات المواطنين.



فيما أوضح مدير مكتب منظمة الإغاثة بعمران عبدالله الشقاقي أن المشروع يستهدف ألفين و460 أسرة بمدينة عمران لفئات الصم والبكم والمعاقين والمحتاجين والحالات الأشد فقرا لتخفيف معاناتهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة عيد الأضحى.



وأكد حرص المنظمة على إختيار المستفيدين من حالات الأشد فقراً وذوي الإحتياجات الخاصة وفق آليات دقيقة والعمل على وصول الأضاحي إليهم .



وأشار الشقاقي إلى أن مشروع أضاحي العيد يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها المنظمة في إطار المساهمة للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمحتاجة .

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ